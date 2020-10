Schiaffo ai nonni | tutti chiusi i centri anziani

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo un'estate da dimenticare anche un autunno senza. Senza sanificazioni anti-Covid e ancora senza soldi, non riaprono neanche a ottobre i 150 circoli di Roma Capitale frequentati da circa 90mila, costretti a restare ancora a casa pure se il lockdown è finito da un pezzo. «Mancano i soldi per mettere in pratica le norme per la prevenzione del Coronavirus, ma dai Municipi non è arrivato un centesimo neanche per la manutenzione ordinaria e tantomento straordinaria. Impossibile dunque riaprire a meno di non trasformarci in elettricisti, idraulici, operai per mettere a posto bagni, soffitti, pareti, impianti di riscaldamento» sentenzia il coordinatore deidi Roma Capitale, Michele De Maio, 74 anni, ufficiale dell'Esercito in pensione, ...