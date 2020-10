Roland Garros 2020, Novak Djokovic ai quarti: Khachanov battuto in tre set (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua senza intoppi la marcia di Novak Djokovic al Roland Garros 2020. Il serbo e numero uno del mondo ha infatti sconfitto negli ottavi di finale Karen Khachanov, quindicesima testa di serie del tabellone parigino, con il punteggio di 6-4 6-3 6-3 dopo due ore e 23 minuti di gioco. Nessun particolare problema per Djokovic, che non ha ancora perso un set nel torneo e attende adesso nei quarti di finale il vincente tra Carreno Busta ed Altmaier. Per Nole si tratta del quattordicesimo quarto di finale al Roland Garros. IL TABELLONE DEL TORNEO La cronaca – I primi game scorrono via senza sussulti, con Djokovic che sembra dover trovare il giusto ritmo. Khachanov salva le prime ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua senza intoppi la marcia dial. Il serbo e numero uno del mondo ha infatti sconfitto negli ottavi di finale Karen, quindicesima testa di serie del tabellone parigino, con il punteggio di 6-4 6-3 6-3 dopo due ore e 23 minuti di gioco. Nessun particolare problema per, che non ha ancora perso un set nel torneo e attende adesso neidi finale il vincente tra Carreno Busta ed Altmaier. Per Nole si tratta del quattordicesimo quarto di finale al. IL TABELLONE DEL TORNEO La cronaca – I primi game scorrono via senza sussulti, conche sembra dover trovare il giusto ritmo.salva le prime ...

