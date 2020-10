Non è l’Arena: Alberto Tarallo parla dell’Ares Gate e del suicidio di Teodosio Losito (video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri, domenica 4 ottobre 2020, su La 7, è andata in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti. Ospite molto atteso e annunciato è stato Alberto Tarallo, che ha parlato in esclusiva del cosiddetto Ares Gate, un caso scoppiato nel corso del Grande Fratello Vip dopo alcune dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra secondo le quali la casa di produzione Ares gestisse i rapporti di lavoro come “una setta”. Seppure mai citato apertamente, Alberto Tarallo, produttore dell’Ares, è stato definito come “Lucifero”, un burattinaio che giocava con la vita degli attori delle sue fiction, dando loro divieti, programmando “amori da copertina” fasulli e impedendo loro addirittura di ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri, domenica 4 ottobre 2020, su La 7, è andata in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti. Ospite molto atteso e annunciato è stato, che hato in esclusiva del cosiddetto Ares, un caso scoppiato nel corso del Grande Fratello Vip dopo alcune dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra secondo le quali la casa di produzione Ares gestisse i rapporti di lavoro come “una setta”. Seppure mai citato apertamente,, produttore dell’Ares, è stato definito come “Lucifero”, un burattinaio che giocava con la vita degli attori delle sue fiction, dando loro divieti, programmando “amori da copertina” fasulli e impedendo loro addirittura di ...

LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO DA MASSIMO GILETTI! ++ ?? ORE 21 circa > “Non è l’Arena” > La7 - LegaSalvini : TV > La7 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > DOMENICA 4 OTTOBRE | ore 21:00 | 'Non è l'Arena' | Hashta… - LegaSalvini : JUVE-NAPOLI, MATTEO SALVINI A NON È L'ARENA: 'IL GOVERNO PENSI MENO AL CALCIO E PIÙ AI PROBLEMI DELLA SCUOLA E DELL… - blackhorseie : RT @Noiconsalvini: #SALVINI A NON È L'ARENA: 'L'ITALIA HA BISOGNO DI DECISIONI'. - Raffael74738563 : RT @LegaSalvini: JUVE-NAPOLI, MATTEO SALVINI A NON È L'ARENA: 'IL GOVERNO PENSI MENO AL CALCIO E PIÙ AI PROBLEMI DELLA SCUOLA E DELL'ITALIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia