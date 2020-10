Napoli, tamponi ai calciatori: si va verso il ritiro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono sottoposti questa mattina al tampone per Covid i calciatori del Napoli. Test effettuato dall’Asl, in quanto diretti contatti dei due azzurri risultati positivi, Zielinski ed Elmas. Ora il club partenopeo è in attesa dei risultati e prepara ritiro di isolamento a Castel Volturno, al fine di evitare di portare nel centro tecnico calciatori positivi. Gli azzurri si preparano così ad un isolamento di due settimane nell’hotel di Castel Volturno che, per l’occasione, diventerà una vera e propria bolla, dove gli atleti si potranno allenare senza avere contatti con l’esterno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si sono sottoposti questa mattina al tampone per Covid idel. Test effettuato dall’Asl, in quanto diretti contatti dei due azzurri risultati positivi, Zielinski ed Elmas. Ora il club partenopeo è in attesa dei risultati e preparadi isolamento a Castel Volturno, al fine di evitare di portare nel centro tecnicopositivi. Gli azzurri si preparano così ad un isolamento di due settimane nell’hotel di Castel Volturno che, per l’occasione, diventerà una vera e propria bolla, dove gli atleti si potranno allenare senza avere contatti con l’esterno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tamponi Napoli, oggi i tamponi della verità ma la serie A rischia una catena di contagi Il Messaggero Napoli, nuovo giro di tamponi, poi ritiro anticovid a Castel Volturno

NAPOLI - Nuovo giro di tamponi per il Napoli che, dopo la mancata trasferta a Torino per il big match della 3ª giornata di Serie A contro la Juve, si prepara a rinchiudersi nella "bolla" di Castel ...

Caos Juve-Napoli, in campo gli avvocati ma il vero rischio è il default della Serie A

Altri, come è accaduto al Genoa che alla fine ne ha contati una ventina, potrebbero emergere nei giri di tamponi in programma nelle prossime ore. Perché il Napoli allora si è sottratto alle regole ...

