“Ma così è troppo”. GF Vip, sul letto show di Dayane Mello nella notte. Le telecamere la sorprendono così (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dayane Mello fa decisamente sognare. Nulla da ridire sulla bellezza della modella brasiliana, che vanta curve mozzafiato e anche una notevole disinvoltura nel mostrarle. Dopo aver trascorso la notte nello stesso letto dei due concorrenti della casa, la Mello torna a fare parlare di sé, anzi discutere. Infatti la disinvoltura della gieffina sembra iniziare a dare fastidio a qualcuno, incluse le sue trasparenze. Come si nota nel video pubblicato sul portale di MediasetPlay, dopo aver salutato Matilde Brandi e Adua Del Vesco, di recente Dayane è andata a dormire nello stesso letto di Pretelli, ritrovandosi molto vicina anche al fratello dell’ex fidanzato. Ma non è finita quella notte per Dayane. Infatti che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)fa decisamente sognare. Nulla da ridire sulla bellezza della modella brasiliana, che vanta curve mozzafiato e anche una notevole disinvoltura nel mostrarle. Dopo aver trascorso lanello stessodei due concorrenti della casa, latorna a fare parlare di sé, anzi discutere. Infatti la disinvoltura della gieffina sembra iniziare a dare fastidio a qualcuno, incluse le sue trasparenze. Come si nota nel video pubblicato sul portale di MediasetPlay, dopo aver salutato Matilde Brandi e Adua Del Vesco, di recenteè andata a dormire nello stessodi Pretelli, ritrovandosi molto vicina anche al fratello dell’ex fidanzato. Ma non è finita quellaper. Infatti che la ...

