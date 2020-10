Juventus-Napoli, Salvini: “Esistono dei regolamenti e dovrebbero valere per tutti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Non do giudizi” sul fatto che il Napoli non è andato a Torino per giocare contro la Juventus, “ma se esistono dei regolamenti dovrebbero valere per tutti, Napoli compreso”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta video su Facebook dal Salone Nautico di Genova, in merito al caso Juventus-Napoli, partita annullata per via della mancata presenza del Napoli in quel di Torino. Domani il giudice sportivo delibererà il comunicato. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Non do giudizi” sul fatto che ilnon è andato a Torino per giocare contro la, “ma se esistono deiper tutti,compreso”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo, in diretta video su Facebook dal Salone Nautico di Genova, in merito al caso, partita annullata per via della mancata presenza delin quel di Torino. Domani il giudice sportivo delibererà il comunicato.

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - SerieA : Nota della Lega Serie A su #JuveNapoli: - JuveWhite : @RobertoRenga Ma io i tre punti addirittura gli toglierei alla Juventus, cattivona , che ha avuto l'ardire di prese… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Il Napoli merita lo 0-3 con la Juventus? O ha fatto bene a non giocare? VOTA -