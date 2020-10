Il covid dà una mano al recovery fund (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova allerta covid dà una mano al recovery fund. Nella riunione dell’Eurogruppo di oggi nemmeno il ministro dell’Economia olandese Wopke Hoekstra batte ciglio. Eppure la scorsa settimana proprio l’Olanda, gli altri paesi frugali, nonché l’Ungheria, sono tornati a frenare sul pacchetto di ripresa anti-crisi. Oggi invece “c’è largo consenso” sulla necessità di andare avanti in fretta, dice il presidente dell’Eurogruppo, l’irlandese Pascal Donohoe. Cosa è successo?E’ successo che la pandemia torna a farsi sentire, pressante. La curva dei contagi aumenta in tutta Europa. Il covid costringe i ministri finanziari a riunirsi di nuovo a distanza: l’ultima riunione a settembre a Bruxelles l’avevano ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) La nuova allertadà unaal. Nella riunione dell’Eurogruppo di oggi nemmeno il ministro dell’Economia olandese Wopke Hoekstra batte ciglio. Eppure la scorsa settimana proprio l’Olanda, gli altri paesi frugali, nonché l’Ungheria, sono tornati a frenare sul pacchetto di ripresa anti-crisi. Oggi invece “c’è largo consenso” sulla necessità di andare avanti in fretta, dice il presidente dell’Eurogruppo, l’irlandese Pascal Donohoe. Cosa è successo?E’ successo che la pandemia torna a farsi sentire, pressante. La curva dei contagi aumenta in tutta Europa. Ilcostringe i ministri finanziari a riunirsi di nuovo a distanza: l’ultima riunione a settembre a Bruxelles l’avevano ...

All'Eurogruppo nemmeno l'Olanda batte ciglio. L'aumento dei contagi allarma e silenzia le critiche, ma dall'Europarlamento temono ritardi per la partenza del piano: "1 anno e mezzo o 2". A novembre It ...

Igiovani e il Covid: un'inchiesta

"I giovani e la crisi del Covid-19. Prove di ascolto diretto" è il titolo di una preziosa indagine fatta su un campione di quasi 600 ragazzi sardi e non, che raccontano i loro sentimenti e le paure, l ...

