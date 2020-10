Grande Fratello Vip 5, brutta sorpresa per Elisabetta Gregoraci? La lettera di Flavio Briatore (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa sera andrà in onda la puntata del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5. Secondo le ultime notizie trapelate, a Elisabetta Gregoraci faranno arrivare una lettera scritta da Flavio Briatore. Tra i due sono volate alcune frasi non poco lusinghiere, ultimamente. Ora l’imprenditore si rivolge direttamente all’ex moglie. Ecco cosa dovremo aspettarci. La nuova edizione del Grande Fratello Vip 5 è iniziata da poco più di due settimane ed è già successo di tutto. La puntata in onda questa sera vedrà affrontare diverse questioni. Oltre alla spiegazione che Adua Del Vesco darà sull’outing a Massimiliano Morra, anch Elisabetta ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questa sera andrà in onda la puntata delVip 5 su Canale 5. Secondo le ultime notizie trapelate, afaranno arrivare unascritta da. Tra i due sono volate alcune frasi non poco lusinghiere, ultimamente. Ora l’imprenditore si rivolge direttamente all’ex moglie. Ecco cosa dovremo aspettarci. La nuova edizione delVip 5 è iniziata da poco più di due settimane ed è già successo di tutto. La puntata in onda questa sera vedrà affrontare diverse questioni. Oltre alla spiegazione che Adua Del Vesco darà sull’outing a Massimiliano Morra, anch...

Advertising

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #29settembre 1901; nasce a Roma il nostro celebre Fratello #EnricoFermi, premio Nobel per la Fisica, i… - stanzasjngola : RT @mediohermana: Tommaso Zorzi sta letteralmente portando avanti il grande fratello quindi come minimo dovreste inviargli un camion di med… - giuliaagogi : RT @ineedalcool: Vorrei solamente dire al Grande Fratello che non si devono preoccupare se squalificano la Contessa, non è lei che porta gl… -