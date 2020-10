Giro: Caicedo vince la 3/a tappa, Almeida in maglia rosa (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA, 05 OTT - L'ecuadoriano Jonathan Caicedo ha vinto per distacco la 3/a tappa del Giro d'Italia di ciclismo, da Enna all'Etna, Catania,, chiusa dal versante inedito di Linguaglossa-Piano Provenzana ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA, 05 OTT - L'ecuadoriano Jonathanha vinto per distacco la 3/adeld'Italia di ciclismo, da Enna all'Etna, Catania,, chiusa dal versante inedito di Linguaglossa-Piano Provenzana ...

