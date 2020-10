Federica Panicucci, aggressione in diretta: pubblico con il fiato sospeso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo . Paura a Mattino Cinque nel salotto di Federica Panicucci: la conduttrice è stata spettatrice di un’aggressione in diretta. Attimi di terrore durante Mattino Cinque: nella puntata di stamattina infatti Federica Panicucci e tutti i suoi ospiti in studio, oltre ovviamente a tutti i telespettatori da casa, hanno purtroppo dovuto assistere ad un bruttissimo episodio che … Leggi su youmovies (Di lunedì 5 ottobre 2020) Questo articolo . Paura a Mattino Cinque nel salotto di: la conduttrice è stata spettatrice di un’in. Attimi di terrore durante Mattino Cinque: nella puntata di stamattina infattie tutti i suoi ospiti in studio, oltre ovviamente a tutti i telespettatori da casa, hanno purtroppo dovuto assistere ad un bruttissimo episodio che …

Advertising

conglomerato : A destra Federica Panicucci - AntonioBroker17 : RT @marioadinolfi: Ho presentato Il Grido dei Penultimi oggi a Canale 5 grazie a Federica Panicucci. Domani torno a farlo battendo la strad… - AntonioBroker17 : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… - SteakUtsee : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… - MargheritaRuff1 : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… -