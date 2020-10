Coronavirus, Galli: “Siamo in una dittatura sanitaria? Discorso che non sta in piedi, con il virus non si fanno trattative politiche” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dal movimento dei no mask a leader politici come Donald Trump, fino alle manifestazioni dei negazionisti organizzate in diverse città europee negli scorsi mesi: la teoria secondo cui la pandemia abbia imposto in tutto il mondo una “dittatura sanitaria” continua a fare proseliti. Ma nelle ultime ore ci ha pensato l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli a smentirne gli argomenti. “Non la vorrei buttare in politica”, ha premesso l’esperto ad Agorà su Rai3. “Non è il mio ruolo né una mia competenza, ma mi pare che questo Discorso non stia in piedi per una serie di buonissimi motivi“. Per Galli “bisognerebbe che ci si facesse finalmente una ragione” del fatto che il Covid-19 ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dal movimento dei no mask a leader politici come Donald Trump, fino alle manifestazioni dei negazionisti organizzate in diverse città europee negli scorsi mesi: la teoria secondo cui la pandemia abbia imposto in tutto il mondo una “” continua a fare proseliti. Ma nelle ultime ore ci ha pensato l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano Massimoa smentirne gli argomenti. “Non la vorrei buttare in politica”, ha premesso l’esperto ad Agorà su Rai3. “Non è il mio ruolo né una mia competenza, ma mi pare che questonon stia inper una serie di buonissimi motivi“. Per“bisognerebbe che ci si facesse finalmente una ragione” del fatto che il Covid-19 ha ...

