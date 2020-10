Alluvione Ventimiglia | sei cadaveri riemergono dal fango

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Quello dell’diè un bilancio davvero tragico: sabato si parlava di otto dispersi, nelle ultime ore dalsono riemersi i corpi di sei. Non si può escludere, al momento, che si tratti di italiani anche se l’ipotesi appare difficile visto che non ci sono al momento denunce di scomparsa attive., seidalE così, dopo ore di ricerche, l’acqua restituisce il corpo di sei persone, ritrovate trae Santo Stefano al Mare. Il sesto corpo è stato ritrovato a Tenda, nelle parte francese della val Roja che è stata la parte più colpita dalla tragedia con il fiume così ...

marco_boggero : RT @ilsecoloxix: Il mare della Riviera restituisce i corpi delle vittime dell'ondata di maltempo #Liguria #Ventimiglia #AllertaMeteoLIG… - riviera24 : #Alluvione a #Ventimiglia, Isnardi (FdI): «Città che fiera e senza fermarsi si sta rialzando» - Riviera24 - CarloF0554ti : Alluvione: un sesto corpo restituito dal mare a Imperia. A 50 km da Ventimiglia. - ilsecoloxix : Il mare della Riviera restituisce i corpi delle vittime dell'ondata di maltempo #Liguria #Ventimiglia… - riviera24 : Alluvione a Ventimiglia, anche i Rangers d’Italia danno il loro contributo -

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Ventimiglia

Ventimiglia. Le dichiarazioni di Bartolomeo Isnardi, consigliere di maggioranza di Fratelli d’Italia sull’alluvione che ha colpito la città di confine: «Poche parole per sottolineare la forza di ...Sei morti, cinque in Liguria e uno in Francia al confine con il Piemonte, aggravano, in termine di vite umane, il bilancio dell’alluvione che nel fine settimana ha devastato il Nord-Ovest dell’Italia ...