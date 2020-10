Adua Del Vesco e la “bugia”, ma il GF stacca l’inquadratura: è polemica (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su Twitter telespettatori arrabbiati perché Il GF non ha permesso di sentire tutto quello che Adua Del Vesco stava dicendo su Morra e la sua bugia Adua del Vesco non smette di far parlare di lei sul web e in tv. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip sta portando alla luce tantissime notizie e … L'articolo Adua Del Vesco e la “bugia”, ma il GF stacca l’inquadratura: è polemica proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020) Su Twitter telespettatori arrabbiati perché Il GF non ha permesso di sentire tutto quello cheDelstava dicendo su Morra e la sua bugiadelnon smette di far parlare di lei sul web e in tv. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip sta portando alla luce tantissime notizie e … L'articoloDele la “bugia”, ma il GFl’inquadratura: èproviene da YesLife.it.

consueeeeloo : RT @trash_italiano: ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ??… - itsmc17 : RT @trash_italiano: ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ??… - BaffaAtanasio : RT @Ri_Ghetto: Domani raga una puntata del #GFvip che comunque toccherà fare after perché c'è davvero troppa roba con l'AresGate e Adua - valen_mess_ : RT @Ri_Ghetto: Domani raga una puntata del #GFvip che comunque toccherà fare after perché c'è davvero troppa roba con l'AresGate e Adua - claudio_2022 : Da Giletti la verità di Alberto Tarallo sull'Ares-gate: so chi c'è dietro alle accuse, vergognati! -