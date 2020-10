Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA CASSIA VEIENTANA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI. AL MOMENTO SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN VIA APPIA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, ARICCIA E GENZANO, ANCHE IN QUESTO CASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE. INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE LA...