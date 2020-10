Vertice tra De Luca e il Ministro dell’Interno (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà oggi a Roma per un incontro di lavoro con il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia. In relazione all’emergenza Covid – si apprende da una nota della Regione Campania – il Ministro dell’Interno ha offerto piena disponibilita’ alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal Governo regionale. Sabato De Luca – nel corso dell’appuntamento settimanale in cui fa il punto della situazione sul Covid – aveva lamentato l’assenza delle forze dell’ordine nel far rispettare le ordinanze nazionali e regionali chiedendo un maggior coinvolgimento delle stesse. Intanto entro la giornatadi mercoledì ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo Desarà oggi a Roma per un incontro di lavoro con ildell’Interno e il Capo della Polizia. In relazione all’emergenza Covid – si apprende da una nota della Regione Campania – ildell’Interno ha offerto piena disponibilita’ alla collaborazione e alla definizione di un efficace piano per garantire il rispetto delle ordinanze emesse dal Governo nazionale e dal Governo regionale. Sabato De– nel corso dell’appuntamento settimanale in cui fa il punto della situazione sul Covid – aveva lamentato l’assenza delle forze dell’ordine nel far rispettare le ordinanze nazionali e regionali chiedendo un maggior coinvolgimento delle stesse. Intanto entro la giornatadi mercoledì ...

