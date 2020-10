Verissimo: Can Yaman ospite sabato 10 ottobre (Di domenica 4 ottobre 2020) Can Yaman E’ tempo per Can Yaman di accomodarsi nel salottino di Verissimo. L’attore turco, protagonista di Daydreamer – Le Ali del Sogno, sarà infatti uno degli ospiti della puntata in onda sabato 10 ottobre 2020. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa Silvia Toffanin. “Vi do una super anteprima per la prossima settimana. So che alcuni di voi se l’aspettavano già oggi ma, sabato prossimo, arriva dalla Turchia, direttamente qui, Can Yaman, l’attesissimo attore che, insomma, tutti stanno aspettando” ha infatti svelato la Toffanin al termine dell’appuntamento di Verissimo andato in onda ieri pomeriggio. Un’ospitata che va ad aggiungersi a quella, già registrata ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 ottobre 2020) CanE’ tempo per Candi accomodarsi nel salottino di. L’attore turco, protagonista di Daydreamer – Le Ali del Sogno, sarà infatti uno degli ospiti della puntata in onda102020. A dare l’annuncio ufficiale è stata la stessa Silvia Toffanin. “Vi do una super anteprima per la prossima settimana. So che alcuni di voi se l’aspettavano già oggi ma,prossimo, arriva dalla Turchia, direttamente qui, Can, l’attesissimo attore che, insomma, tutti stanno aspettando” ha infatti svelato la Toffanin al termine dell’appuntamento diandato in onda ieri pomeriggio. Un’ospitata che va ad aggiungersi a quella, già registrata ...

