Serie C 2020/2021, il Trapani non va in campo a Catanzaro: siciliani verso l’esclusione dal torneo (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Trapani ha deciso di no presentarsi in campo nella trasferta di Catanzaro. I siciliani, dopo la sconfitta per 0-3 a tavolino nella prima gara di campionato contro la Casertana, sono ad un passo dall’esclusione dal torneo. Con due rinunce all’interno della Serie C, le norme organizzative interne della Figc prevedono l’estromissione dal campionato. Nei prossimi giorni, verrà discussa in Tribunale l’istanza di fallimento. I debiti sono quasi 5 milioni e senza un campionato senior dove giocare è impossibile che questa società possa essere salvata. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Ilha deciso di no presentarsi innella trasferta di. I, dopo la sconfitta per 0-3 a tavolino nella prima gara di campionato contro la Casertana, sono ad un passo dall’esclusione dal. Con due rinunce all’interno dellaC, le norme organizzative interne della Figc prevedono l’estromissione dal campionato. Nei prossimi giorni, verrà discussa in Tribunale l’istanza di fallimento. I debiti sono quasi 5 milioni e senza un campionato senior dove giocare è impossibile che questa società possa essere salvata.

