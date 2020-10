Serie A1 2020/2021, Brindisi-Virtus Roma 92-67: cronaca e tabellino (Di domenica 4 ottobre 2020) La seconda giornata della Serie A1 2020/2021 ha illustrato il dominio dell’Happy Casa Brindisi, compagine fautrice di una prestazione straordinaria nel corso del match contro la Virtus Roma, culminata con il 92-67 finale. Il trio Harrison-Thompson-Gaspardo ha creato gravi problemi al reparto difensivo avversario, proponendo tanti punti al proprio team, ben 45 complessivi, e rendendo impossibile il recupero più volte tentato del club capitolino. Performance del tutto incolore di Roma, in balìa dell’organico opponente per l’intera durata dei 40′ regolamentari e costantemente a canestro grazie a intuizioni individuali dei propri interpreti, fra i quali vi è da menzionare un ottimo Wilson, unica vera spina del fianco per i ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) La seconda giornata dellaA1ha illustrato il dominio dell’Happy Casa, compagine fautrice di una prestazione straordinaria nel corso del match contro la, culminata con il 92-67 finale. Il trio Harrison-Thompson-Gaspardo ha creato gravi problemi al reparto difensivo avversario, proponendo tanti punti al proprio team, ben 45 complessivi, e rendendo impossibile il recupero più volte tentato del club capitolino. Performance del tutto incolore di, in balìa dell’organico opponente per l’intera durata dei 40′ regolamentari e costantemente a canestro grazie a intuizioni individuali dei propri interpreti, fra i quali vi è da menzionare un ottimo Wilson, unica vera spina del fianco per i ...

