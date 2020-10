Serie A, 3a giornata: le formazioni ufficiali di tutti i match delle 15 (Di domenica 4 ottobre 2020) tps titleLe gare/tps titleSono tre le sfide valide per la terza giornata del campionato di Serie A in programma alle ore 15.Quasi terminato il lunch-match Atalanta-Cagliari ed in attesa del posticipo Milan-Spezia (in programma alle ore 18), Mediagol.it vi propone il quadro completo delle gare di questo pomeriggio.Parma-VeronaBenevento-BolognaLazio-InterSfoglia le schede per leggere le formazioni ufficiali dei match delle 15. Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) tps titleLe gare/tps titleSono tre le sfide valide per la terzadel campionato diA in programma alle ore 15.Quasi terminato il lunch-Atalanta-Cagliari ed in attesa del posticipo Milan-Spezia (in programma alle ore 18), Mediagol.it vi propone il quadro completogare di questo pomeriggio.Parma-VeronaBenevento-BolognaLazio-InterSfoglia le schede per leggere ledei15.

romeoagresti : ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in pro… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM,… - sechesi : ?? Nota ufficiale Lega Serie A “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus - Napoli, valida per la terza giornat… - SkySport : Risultati Serie A, la diretta LIVE della 3^ giornata: le formazioni ufficiali - LOL65083075 : ????Serie A- 3°giornata Formazioni ufficiali: ????PARMA: Sepe, Pezzella, Karamoh, Kurtic, Brugman, Laurini, Dermaku, B… -