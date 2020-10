Mercato Juve, Douglas Costa: l’addio è vicino? (Di domenica 4 ottobre 2020) Il calcioMercato sta giungendo alle sue battute finali. Lunedì 5 ottobre ore 20 si chiuderà questa finestra di Mercato così particolare che ci ha fatto vivere tanti colpi di scena. Le sorprese, però, sembrano non essere finite qui. La Juventus infatti ci ha fatto vivere acquisti clamorosi come il ritorno di Alvaro Morata in bianconero o cessioni come quelle di Pjanic, Matuidi, Higuain e, per ultimo, Daniele Rugani. Il tempo stringe e la lista delle cessioni si è sì ridotta, ma non è ancora finita. Sull’elenco dei giocatori da cedere, infatti, ci sarebbero ancora Mattia De Sciglio e Douglas Costa. Ma il tempo stringe e la situazione è più difficile del solito, soprattutto per quanto riguarda il brasiliano. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Il calciosta giungendo alle sue battute finali. Lunedì 5 ottobre ore 20 si chiuderà questa finestra dicosì particolare che ci ha fatto vivere tanti colpi di scena. Le sorprese, però, sembrano non essere finite qui. Lantus infatti ci ha fatto vivere acquisti clamorosi come il ritorno di Alvaro Morata in bianconero o cessioni come quelle di Pjanic, Matuidi, Higuain e, per ultimo, Daniele Rugani. Il tempo stringe e la lista delle cessioni si è sì ridotta, ma non è ancora finita. Sull’elenco dei giocatori da cedere, infatti, ci sarebbero ancora Mattia De Sciglio e. Ma il tempo stringe e la situazione è più difficile del solito, soprattutto per quanto riguarda il brasiliano. LEGGI ANCHE: ...

