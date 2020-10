Maltempo in Piemonte, Cirio: «Senza aiuti straordinari del governo non ci rialziamo» (Di domenica 4 ottobre 2020) Maltempo Piemonte. La regione è purtroppo abituata a fare i conti con tragedie causate da fenomeni meteo estremi. Impossibile dimenticare la devastazione dell’alluvione del novembre 1994, con la sua lunga scia di vittime e danni incalcolabili. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che oggi sarà in visita alle zone più colpite dal Maltempo degli ultimi due giorni, lancia un appello al governo: “Senza aiuti straordinari il Piemonte non si rialza”, dice in un’intervista al quotidiano La Stampa. >> Maltempo Piemonte oggi, notte di paura per le piogge record: morto vigile del fuoco “La situazione è molto grave, ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 ottobre 2020). La regione è purtroppo abituata a fare i conti con tragedie causate da fenomeni meteo estremi. Impossibile dimenticare la devastazione dell’alluvione del novembre 1994, con la sua lunga scia di vittime e danni incalcolabili. Il presidente della RegioneAlberto, che oggi sarà in visita alle zone più colpite daldegli ultimi due giorni, lancia un appello al: “ilnon si rialza”, dice in un’intervista al quotidiano La Stampa. >>oggi, notte di paura per le piogge record: morto vigile del fuoco “La situazione è molto grave, ...

TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente de… - zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - emergenzavvf : ?? #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni di soccorso dei #vigilidelfuoco a #Vercelli per allagamenti dovuti… - prestia_fabio : RT @Antonio_Tajani: #maltempo Ho espresso ad @Alberto_Cirio la solidarietà di tutta @forza_italia alla Regione Piemonte.Solidarietà anche a… - Daniele_V94 : “Il nord-est italiano alle prese con il maltempo...” Piemonte e Liguria sono nel nord-ovest. @MediasetTgcom24 #TG5 -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Piemonte Maltempo in Piemonte, registrati danni in 108 comuni Sky Tg24 Maltempo, Piemonte: soccorse due persone nell'Ossola

(LaPresse) - L'ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte sabato ha casuato l'esondazione della Toce a Migiandone di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola), bloccando la strada statale e isolando le due ...

Maltempo, 2500 interventi in Piemonte, Liguria e Lombardia

ROMA (ITALPRESS) – Proseguono nel Nord Italia le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sono 2500 finora gli interventi tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Nelle province di Cuneo, Verce ...

(LaPresse) - L'ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte sabato ha casuato l'esondazione della Toce a Migiandone di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola), bloccando la strada statale e isolando le due ...ROMA (ITALPRESS) – Proseguono nel Nord Italia le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sono 2500 finora gli interventi tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Nelle province di Cuneo, Verce ...