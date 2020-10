Lo stilista Kenzō Takada è morto a 81 anni (Di domenica 4 ottobre 2020) Come riporta il Corriere della Sera, Kenzō Takada è morto domenica 4 ottobre all’ospedale americano Neuilly-sur-Seine dopo aver contratto il Coronavirus. Lo stilista aveva 81 anni. Kenzo Takada nel finale della sfilata autunno inverno 1998/1999 Nato a Himeji, nella provincia di Tokyo, nel 1939, Kenzo si trasferisce in giovane età a Parigi per inseguire il sogno di aprire la sua casa di moda. Nel 1970 presenta la sua prima collezione dando il via a un successo internazionale, e a una carriera a cui affiancherà sempre la passione per il teatro e per il cinema. Nel 1983 si aggiunge la linea di abbigliamento maschile, nel 1998 quella di profumi che comprende il celebre Flower by Kenzo. La sfilata autunno inverno 1994/1995 di Kenzo Nel 1993 il marchio è ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 ottobre 2020) Come riporta il Corriere della Sera, Kenzōdomenica 4 ottobre all’ospedale americano Neuilly-sur-Seine dopo aver contratto il Coronavirus. Loaveva 81. Kenzonel finale della sfilata autunno inverno 1998/1999 Nato a Himeji, nella provincia di Tokyo, nel 1939, Kenzo si trasferisce in giovane età a Parigi per inseguire il sogno di aprire la sua casa di moda. Nel 1970 presenta la sua prima collezione dando il via a un successo internazionale, e a una carriera a cui affiancherà sempre la passione per il teatro e per il cinema. Nel 1983 si aggiunge la linea di abbigliamento maschile, nel 1998 quella di profumi che comprende il celebre Flower by Kenzo. La sfilata autunno inverno 1994/1995 di Kenzo Nel 1993 il marchio è ...

