Le regole igieniche per convivere con un positivo

(Di domenica 4 ottobre 2020) AGI - Mascherina, distanza e igiene. Delle mani e delle superfici comuni. Con un familiare, in casa valgono le stesse raccomandazioni dell'esterno. E anche di più, considerando l'accurata igienizzazione che deve essere fatta. A indicare all'AGI le misure da adottare, o "il buon senso", come specifica lui stesso, è Carlo Signorelli, professore di Igiene e sanità pubblica all'Università di Parma e all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "In casa ci sono due grosse criticità: la cucina e il bagno. Un eventuale scambio di posate, bicchieri, spazzolino da denti è decisivo per la trasmissione del virus perché diversi studi hanno dimostrato che il Covid resta per un po' sulle superfici", commenta l'igienista. Ecco perché "è importante una accurata sanificazione degli oggetti di uso ...