Kenzo era eleganza | gioco e festa Addio al più parigino dei giapponesi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) Il sorriso contagioso e disarmante, lo sguardo di gioia, da eterno adolescente sfrontato e gli occhiali tondi, l’immancabile taglio di capelli da ragazzo e la ciocca bianca segno raffinato del passare del tempo, i fiori e i colori e il suo gusto festoso della vita. Scompare ad 81 anni il piùdei, lo stilista che ha riempito di vita e di rosso, rosa ed arancio la Parigi grigia degli anni ’60.Un’infanzia non così felice, ma era l’immediato Dopoguerra per il Giappone, quinto di sette figli, di genitori che governavano tradizioni e una sala da thé. “La mia prima scoperta a dieci anni venne dal cinema ed era l’esistenza del letto, chiesi a mia madre di poterlo sistemare al posto dei futon“, raccontó in una intervista.Nato il 27 febbraio 1939, a Himeji, vicino ad Osaka, ...