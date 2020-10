Juve-Napoli, bianconeri dritti per la loro strada: pubblicati i convocati per la partita (Di domenica 4 ottobre 2020) Juve-Napoli è avvolta dal mistero, tra botta e risposta continui di autorità sanitarie e calcistiche, pec e carte bollate, ma la Juventus va dritta per la sua strada come se niente fosse. Poco fa il club ha addirittura diramato la lista dei convocati dopo aver effettuato la rifinitura in campo. Ecco i convocati bianconeri per #JuveNapoli! #ForzaJuve pic.twitter.com/4LLeuoPX7K — JuventusFC (@Juventusfc) October 4, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 ottobre 2020)è avvolta dal mistero, tra botta e risposta continui di autorità sanitarie e calcistiche, pec e carte bollate, ma lantus va dritta per la suacome se niente fosse. Poco fa il club ha addirittura diramato la lista deidopo aver effettuato la rifinitura in campo. Ecco iper #! #Forzapic.twitter.com/4LLeuoPX7K —ntusFC (@ntusfc) October 4, 2020 L'articolo ilsta.

