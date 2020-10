Il Milan batte lo Spezia 3-0 e vola in testa a punteggio pieno (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua il momento d'oro del Milan, che a San Siro batte 3-0 lo Spezia e aggancia l'Atalanta in vetta con 9 punti. Primo tempo equilibrato, ma è Donnarumma il più impegnato, prima su un retropassaggio rischioso di Calabria e poi su un destro di Verde. Pioli inserisce Calhanoglu e dal piede del turco parte il cross su punizione che Leao di suola spedisce alle spalle di Rafael. Theo Hernandez raddoppia al 76', ancora Leao fa tri al 78'.Risultati (terza giornata): Fiorentina-Sampdoria 1-2; Sassuolo-Crotone 4-1, Genoa-Torino (rinviata), Udinese-Roma 0-1; Atalanta-Cagliari 5-2, Benevento-Bologna 1-0, Lazio-Inter 1-1 Parma-Hellas Verona 1-0, Milan-Spezia 3-0, Juventus-Napoli (rinviata).Classifica: Atalanta, Milan 9, Sassuolo, Inter 7, Napoli, Verona, Benevento 6, Juventus, ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Continua il momento d'oro del, che a San Siro3-0 loe aggancia l'Atalanta in vetta con 9 punti. Primo tempo equilibrato, ma è Donnarumma il più impegnato, prima su un retropassaggio rischioso di Calabria e poi su un destro di Verde. Pioli inserisce Calhanoglu e dal piede del turco parte il cross su punizione che Leao di suola spedisce alle spalle di Rafael. Theo Hernandez raddoppia al 76', ancora Leao fa tri al 78'.Risultati (terza giornata): Fiorentina-Sampdoria 1-2; Sassuolo-Crotone 4-1, Genoa-Torino (rinviata), Udinese-Roma 0-1; Atalanta-Cagliari 5-2, Benevento-Bologna 1-0, Lazio-Inter 1-1 Parma-Hellas Verona 1-0,3-0, Juventus-Napoli (rinviata).Classifica: Atalanta,9, Sassuolo, Inter 7, Napoli, Verona, Benevento 6, Juventus, ...

