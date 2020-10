Atalanta-Cagliari 2-1 LIVE | Gomez sigla il raddoppio

(Di domenica 4 ottobre 2020) Al Gewiss Stadium, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 28′ GOL– Azione manovrata partita da. Zapata scarica al limite dell’area delproprio sul Papu che controlla e fa partire un tiro a giro imprendibile per Cragno. 24′ GOL– Ha segnato Diego Godin. Nel giorno del suo esordio in rossoblù l’uruguaiano incorna il cross partito dal calcio ...

Il pareggio del Cagliari contro l’Atalanta lo firma l’uomo più atteso, Diego Godin. Il difensore uruguaiano, appena sbarcato in Sardegna in prestito dall’Inter, stacca veemente di testa e non perdona ...Pur ritenendo che dispensare giudizi alle prime giornate possa non essere giusto, oltre che azzardato, cerchiamo di capire qualcosa in più di ...