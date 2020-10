11 anni fa nasceva il Movimento 5 Stelle: “Grazie a Beppe e Gianroberto” (Di domenica 4 ottobre 2020) M5S news. Il Movimento 5 Stelle nasceva il 4 ottobre del 2009, esattamente 11 anni fa. “Grazie e Beppe e Gianroberto” è il fulcro del messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale del Movimento per commemorare l’anniversario, in un momento non certo facile per i pentastellati. Tra la continua emorragia di parlamentari e le voci di una possibile scissione per opera di uno dei suoi leader storici, Alessandro Di Battista, il M5S ha davvero poco da festeggiare. Tantissime le voci critiche che si alzano in questi giorni, alcune molto corrosive come quella di Max Bugani, già tra i fondatori dell’associazione Rousseau. Nonostante questo, il 4 ottobre del 2009 resta una data storica per tutta la politica italiana. >> M5S ad un passo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 ottobre 2020) M5S news. Ilil 4 ottobre del 2009, esattamente 11fa. “Grazie ee Gianroberto” è il fulcro del messaggio pubblicato sulla pagina ufficiale delper commemorare l’versario, in un momento non certo facile per i pentastellati. Tra la continua emorragia di parlamentari e le voci di una possibile scissione per opera di uno dei suoi leader storici, Alessandro Di Battista, il M5S ha davvero poco da festeggiare. Tantissime le voci critiche che si alzano in questi giorni, alcune molto corrosive come quella di Max Bugani, già tra i fondatori dell’associazione Rousseau. Nonostante questo, il 4 ottobre del 2009 resta una data storica per tutta la politica italiana. >> M5S ad un passo ...

_MiBACT : Trecento anni fa nasceva Piranesi, il più famoso incisore della storia dell’arte: al via le celebrazioni guidate da… - Radio3tweet : Il primo ottobre 1950 nasceva il Terzo Canale, che nel 1975 diventa Radio3. Insieme da 70 anni mantenendo l'entusia… - _Carabinieri_ : Il #27settembre di cento anni fa, il Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, straordinario Carabiniere e servitore dello S… - JennyB904 : RT @_MiBACT: Trecento anni fa nasceva Piranesi, il più famoso incisore della storia dell’arte: al via le celebrazioni guidate dall'Istituto… - sciubbis : RT @_MiBACT: Trecento anni fa nasceva Piranesi, il più famoso incisore della storia dell’arte: al via le celebrazioni guidate dall'Istituto… -

Ultime Notizie dalla rete : anni nasceva 70 anni fa nasceva il Terzo Programma della Rai, oggi Radio3 Fanpage.it Morto il pittore Carlo Lucchini, ex capostazione a Casalmaggiore

PIADENA DRIZZONA (4 ottobre 2020) - All’età di 80 anni, è scomparso nella mattinata di oggi il pittore Carlo Lucchini. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Nato a ...

The Box: Acer partner del primo late show su Twitch

The Box, quest’anno, sarà prodotto negli studi di On Air srl, azienda nata nel 1991, come centro di postproduzione e laboratorio di videografica che, in 27 anni di attività, è riuscita a reinventarsi ...

PIADENA DRIZZONA (4 ottobre 2020) - All’età di 80 anni, è scomparso nella mattinata di oggi il pittore Carlo Lucchini. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore. Nato a ...The Box, quest’anno, sarà prodotto negli studi di On Air srl, azienda nata nel 1991, come centro di postproduzione e laboratorio di videografica che, in 27 anni di attività, è riuscita a reinventarsi ...