Venezia, maltempo: entra in funzione il Mose, per la prima volta (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella giornata di oggi è attesa l'acqua alta oltre il metro e 30 centimetri: livello d'allerta che ha fatto scattare l'operazione Mose. Il sistema di dighe mobili creato per proteggere la città

