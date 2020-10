Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe con una corteggiatrice: ha violato il regolamento? (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la scelta di Jessica molto in anticipo secondo i tempi previsti dalla trasmissione, Uomini e Donne continua il suo percorso tra trono over e classico. Proprio nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata nel quale ci sono stati molti colpi di scena. Infatti, Nicola ha baciato una ragazza in esterna e nel frattempo Gemma ha ricevuto l’ennesimo due di picche, questa volta da Biagio. La storica dama dopo un’uscita con il cavaliere, con il quale si è scambiata anche un bacio, si è trovata spiazzata in studio non appena scoperto che fosse uscito anche con un’altra signora che sta conoscendo. Ma non è finita qui, perché sembra che a mettere ancora più pepe all’intera registrazione sia stata una corteggiatrice che ha fatto perdere le ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo la scelta di Jessica molto in anticipo secondo i tempi previsti dalla trasmissione,continua il suo percorso tra trono over e classico. Proprio nella giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata nel quale ci sono stati molti colpi di scena. Infatti, Nicola ha baciato una ragazza in esterna e nel frattempo Gemma ha ricevuto l’ennesimo due di picche, questa volta da Biagio. La storica dama dopo un’uscita con il cavaliere, con il quale si è scambiata anche un bacio, si è trovata spiazzata in studio non appena scoperto che fosse uscito anche con un’altra signora che sta conoscendo. Ma non è finita qui, perché sembra che a mettere ancora più pepe all’intera registrazione sia stata unache ha fattore le ...

