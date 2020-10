Serie B, oggi parte la 2a giornata: ecco il programma (Di sabato 3 ottobre 2020) parte quest’oggi il programma della Serie BKT con ben 8 gare, con il turno che verrà completato domani da due posticipi. Questo il programma completo: SABATO 3 OTTOBRE: Ore 14.15 Chievo Verona – Salernitana Ore 16.15 Ascoli – Lecce Empoli – Monza Entella – Reggiana Reggina – Pescara Spal – Cosenza Venezia – Frosinone Ore 18.15 Vicenza – Pordenone DOMENICA 4 OTTOBRE Ore 15.00 Pisa – Cremonese Ore 21.00 Cittadella – Brescia Fonte Foto: Serie B twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020)quest’ildellaBKT con ben 8 gare, con il turno che verrà completato domani da due posticipi. Questo ilcompleto: SABATO 3 OTTOBRE: Ore 14.15 Chievo Verona – Salernitana Ore 16.15 Ascoli – Lecce Empoli – Monza Entella – Reggiana Reggina – Pescara Spal – Cosenza Venezia – Frosinone Ore 18.15 Vicenza – Pordenone DOMENICA 4 OTTOBRE Ore 15.00 Pisa – Cremonese Ore 21.00 Cittadella – Brescia Fonte Foto:B twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS SERIE A, RINVIATA GENOA-TORINO ???? La Lega di #SerieA ha deciso di rinviare la sfida tra #Genoa e… - DiMarzio : #Spal, interessamento del #Denizlispor per #Castro - saraphrasjng : RT @sharmdario: qua per ricordarvi che oggi è uscita la serie “Emily in Paris” con protagonista Lily Collins, what a queen - knockinevenstar : Ciao Ria! Io e te ci siamo conosciute grazie ad un gioco su GOT e ONCE! Eh sì sono stata troppo severa quella matti… - Onestidal2007 : @GuidoDefilippi @AndromedandCo @NathanDelMare Infatti a Torino città in qualsiasi pizzeria, non del centro, una piz… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Calendario Serie A, le partite di oggi della 3^ giornata Sky Sport Caronno e Castellanza, si gioca d’anticipo Serie D, oggi alle 15 i rossoblù incontrano il Bra in terra piemontese mentre i neroverdi si apprestano al debutto casalingo con ...

Oggi, quindi, rossoblù e neroverdi puntano a confermare il buon momento. Lo faranno nei rispettivi anticipi della seconda giornata di campionato previsti per oggi alle 15. La Caronnese di mister ...

Domani si gioca Alqamah-Monreale C5, il posticipo deciso dal Giro d’Italia

Una difficoltà che avrebbe investito soprattutto il Monreale, considerato che la corsa rosa parte oggi proprio dalla cittadina normanna ... valevole per la seconda giornata del campionato di serie C1.

Oggi, quindi, rossoblù e neroverdi puntano a confermare il buon momento. Lo faranno nei rispettivi anticipi della seconda giornata di campionato previsti per oggi alle 15. La Caronnese di mister ...Una difficoltà che avrebbe investito soprattutto il Monreale, considerato che la corsa rosa parte oggi proprio dalla cittadina normanna ... valevole per la seconda giornata del campionato di serie C1.