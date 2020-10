PS5 già in azione | video e foto dal vivo della console next-gen

Leggi su optimagazine

(Di sabato 3 ottobre 2020) 19 novembre 2020. E’ questo il giorno scelto da “mamma” Sony per tentare cuori e portafogli deigiocatori con il debutto sul mercato italiano di PS5. Come annunciato lo scorso mese nel corso di una diretta streaming del colosso giapponese, la-gen andrà a sdoppiarsi sugli scaffali in una edizione tradizionale e in una solo digitale, vale a dire sprovvista di lettore di dischi. Il prezzo per la prima è di 499,99 euro – esattamente come la rivale Xbox Series X, griffata Microsoft e al debutto il 10 novembre -, mentre la seconda costa 100 euro in meno – quindi 399,99. E se è vero che la corsa al preordine è già partita, con il sold-out subito dietro l’angolo, e che molti dei giochilineup di PS5 sono giunti tra i listini di ...