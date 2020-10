Processo Gregoretti a Catania, la procura chiede l'archiviazione per Salvini. I fan: «Forza Matteo». I contestatori: «Vergogna» (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteo Salvini e davanti al giudice per le indagini preliminari al tribunale di Catania. È Nunzio Sarpietro, il quale vuole portare avanti il Processo in tempi rapidi, e sicuramente... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Matteoe davanti al giudice per le indagini preliminari al tribunale di. È Nunzio Sarpietro, il quale vuole portare avanti ilin tempi rapidi, e sicuramente...

Affaritaliani : Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - Rinaldi_euro : Peter Gomez a L'aria che tira: 'Salvini a processo per la Gregoretti? Si scoprirà che ha fatto ciò che poteva fare' - amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - yoygiada : RT @Affaritaliani: Caso Gregoretti, Meloni a Catania: 'Solidarietà a Salvini, processo mostruoso per stato di diritto' - tarutac : RT @fenice_risorta: Azz il #felpino ha messo la mascherina, vuo far bella figura davanti i giudici? ?????? -