Pietro Grasso | Leu | | ' Troppi morti in mare | cancellare i decreti sicurezza di Salvini'

TerraDiPalma : RT @LaFeltrinelli: Live da #Palermo, i momenti della presentazione di 'La mafia che ho conosciuto (@chiarelettere) di #AlfredoGalasso e 'Pa… - TanganelliAnna : Condivido da Pietro Grasso questo ricordo di Mauro Rostagno ucciso dalla mafia - ornellasinagra : RT @LaFeltrinelli: Live da #Palermo, i momenti della presentazione di 'La mafia che ho conosciuto (@chiarelettere) di #AlfredoGalasso e 'Pa… - BrunoCentrelli : RT @LaFeltrinelli: Live da #Palermo, i momenti della presentazione di 'La mafia che ho conosciuto (@chiarelettere) di #AlfredoGalasso e 'Pa… - rrapidalucy : RT @LaFeltrinelli: Live da #Palermo, i momenti della presentazione di 'La mafia che ho conosciuto (@chiarelettere) di #AlfredoGalasso e 'Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Grasso

gonews

Il senatore di Liberi e Uguali: "Soccorrere e accogliere chi è in pericolo in mare non è una scelta, ma un dovere morale e giuridico" ...Targa di Mattarella al Centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino L’iniziativa - patrocinata dal Senato, dal Cnr e dall’Università di Napoli ”Federico II” - è giunta alla 41° edizione ...