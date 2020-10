Per Donnarumma ora il rinnovo è di rigore (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo essersi confermato decisivo in Portogallo il portiere aspetta di prolungare il contratto: ma Raiola è lontano da un accordo Leggi su quotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo essersi confermato decisivo in Portogallo il portiere aspetta di prolungare il contratto: ma Raiola è lontano da un accordo

calciodintorni : RT @masolinismo: Maldini quando Raiola lo chiama per aumentare lo stipendio di Donnarumma - SirCambiaNome : Donnarumma Dalot rudiger alessio theo Tonali kessie Hauge hakan rebic Ibra Molto… - a_galante_1986 : @mvb_80 Donnarumma (quello che piglia una botta di euro per grattarsi),conti kjaer gabbia Laxalt, salemaker benacer… - sportli26181512 : Italia, i convocati di Mancini: solo Donnarumma tra i rossoneri: Dopo aver conquistato a settembre una vittoria e u… - GarboeK : @gi0de Purtroppo Donnarumma senza difesa non può fare granché. Theo si deve riconfermare. Romagnoli non mi ha mai f… -