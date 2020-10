Maltempo, alluvione in Piemonte: il tragico bilancio si aggrava, un morto e 16 dispersi. Crollato ponte sul Sesia [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Si aggrava il bilancio del Maltempo in Piemonte: un morto a BorgoSesia e 16 i dispersi. Le ricerche sono in corso fra il versante Francese e quello Cuneese. “Abbiamo una situazione particolarmente critica, che ha colpito buona parte della regione. Fortunatamente ha smesso di piovere, ma lo stato di allerta rimane massimo,” ha spiegato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Abbiamo intere frazioni isolate, decine di famiglie sfollate, ponti distrutti dalla furia dell’acqua, il fenomeno e’ dovuto all’intensissima pioggia del pomeriggio di ieri e della notte scorsa. In particolare, i danni piu’ gravi li stiamo registrando lungo il Tanaro“. “Abbiamo una situazione molto complicata, il ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Siildelin: una Borgoe 16 i. Le ricerche sono in corso fra il versante Francese e quello Cuneese. “Abbiamo una situazione particolarmente critica, che ha colpito buona parte della regione. Fortunatamente ha smesso di piovere, ma lo stato di allerta rimane massimo,” ha spiegato il presidente della RegioneAlberto Cirio. “Abbiamo intere frazioni isolate, decine di famiglie sfollate, ponti distrutti dalla furia dell’acqua, il fenomeno e’ dovuto all’intensissima pioggia del pomeriggio di ieri e della notte scorsa. In particolare, i danni piu’ gravi li stiamo registrando lungo il Tanaro“. “Abbiamo una situazione molto complicata, il ...

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - ciropellegrino : Verso evacuazione di alcune zone popolate a #Sarno (#Salerno) causa smottamenti maltempo. A Sarno e zone limitrofe… - 573f4n0 : RT @TgLa7: ??MALTEMPO??ALLUVIONE PIEMONTE : sarebbero 17 i dispersi! Oltre 600mm di pioggia caduti in meno di 12 ore hanno causato ingenti da… - MLFranciolini : RT @TgLa7: ??MALTEMPO??ALLUVIONE PIEMONTE : sarebbero 17 i dispersi! Oltre 600mm di pioggia caduti in meno di 12 ore hanno causato ingenti da… -