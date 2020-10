Maltempo a Varese, strade chiuse e frazioni isolate: vigili del fuoco senza tregua (Di sabato 3 ottobre 2020) Varese, 3 ottobre 2020 - Il Maltempo non dà tregua al Varesotto. Lavoro senza sosta dei vigili del fuoco per l'ondata di Maltempo che ha colpito il Nord Italia nelle ultime ore. Il comando ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 ottobre 2020), 3 ottobre 2020 - Ilnon dàal Varesotto. Lavorososta deidelper l'ondata diche ha colpito il Nord Italia nelle ultime ore. Il comando ...

emergenzavvf : Proseguono da stamattina gli interventi dei #vigilidelfuoco nel Nord #Italia per il #maltempo: in #Liguria svolti 8… - emergenzavvf : 40 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nella serata di ieri per il #maltempo in provincia di #Varese. Ritrova… - buongior1 : IL MALTEMPO COLPISCE LA PROVINCIA DI VARESE - LuceverdeRadio : ? #autostrade #maltempo - A8 Milano Varese ? #allagamenti tra Busto Arsizio e Gallarate #Luceverde #Lombardia - Yogaolic : #Varese Cittiglio, frana minaccia le casa: in 15 costretti a scappare -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Varese Maltempo sul Varesotto: 130 interventi nella notte, treni sospesi e in ritardo Varesenews Maltempo: Liguria, diversi sfollati, 20mila senza corrente

Nello Spezzino criticità a Maissana e Varese Ligure. A seguito della diramazione dell'allerta ... Così Regione Liguria fa il punto in una nota sui danni del maltempo. (ANSA).

Liguria, più colpiti dal maltempo Ventimiglia e altri 15 comuni; non risultano feriti e dispersi

Genova / Imperia | È stato colpito in particolare l’estremo ponente ligure dall’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri e questa notte sulla Liguria. Al ...

