Denis Dosio squalificato dal GFVip5 (Di sabato 3 ottobre 2020) Durante la puntata di ieri sera del GFVip5 Denis Dosio è stato squalificato e fatto uscire dalla casa. La motivazione è legata a un’espressione non accettabile che il 19enne si è lasciato scappare la notte precedente. Denis Dosio squalificato La direzione del reality non ha potuto non prendere un provvedimento nei confronti di Denis, chiamato in confessionale da Alfonso Signorini. Nel suo discorso spiega che c’è stato un momento in cui ha fatto un’affermazione che non può essere accettata. Il ragazzo ha rivelato di essere subito andato in confessionale, dopo essersi reso conto dopo di quanto dichiarato. Ma non va contro le parole di Signorini e decide di scusarsi. “Volevo chiedere in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) Durante la puntata di ieri sera delè statoe fatto uscire dalla casa. La motivazione è legata a un’espressione non accettabile che il 19enne si è lasciato scappare la notte precedente.La direzione del reality non ha potuto non prendere un provvedimento nei confronti di, chiamato in confessionale da Alfonso Signorini. Nel suo discorso spiega che c’è stato un momento in cui ha fatto un’affermazione che non può essere accettata. Il ragazzo ha rivelato di essere subito andato in confessionale, dopo essersi reso conto dopo di quanto dichiarato. Ma non va contro le parole di Signorini e decide di scusarsi. “Volevo chiedere in ...

thinkingofrauhl : Sinceramente mi è piaciuto Denis Dosio al gf - periodicodaily : Denis Dosio squalificato dal GFVip5 ~ Spettacolo Periodico Daily #GFVIP #DenisDosio - arielunderseas : RT @itsmwengo: Denis Dosio, 19 anni, chiede scusa a tutti per aver detto una bestemmia che dalle sue parti si usa come intercalare; Fausto… - donvaster91 : RT @yleniaindenial: Denis Dosio squalifica per un espressione tipicamente romagnola, Pupo ancora in studio nonostante le battute opinabili… - sheklass : RT @itsmwengo: Denis Dosio, 19 anni, chiede scusa a tutti per aver detto una bestemmia che dalle sue parti si usa come intercalare; Fausto… -