Covid | Mattarella | “Non posso tacere la preoccupazione per l’aumento del ritmo dei contagi e per le vittime”

"Non posso tacere la preoccupazione per l'aumento del ritmo del contagio della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in apertura del concerto al Quirinale in ricordo di Dante.

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 'Concerto per Dante' al Quirinale.

