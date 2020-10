teleischia : CAPRI. LO SCRITTORE AMIN MAALOUF: “LA PANDEMIA CI RENDA MIGLIORI!” - ThornXYZ : ' Sono nato in buona salute tra le braccia di una civiltà morente, e per tutta la vita mi sono sentito come un sopr… - sardanews : Amin Maalouf, speriamo che la pandemia ci renda migliori - blogfp : Amin Maalouf, speriamo che la pandemia ci renda migliori. Scrittore franco-libanese a Capri per Premio Malaparte 20… - Notiziedi_it : Premio Malaparte allo scrittore libanese Amin Maalouf -

Ultime Notizie dalla rete : Amin Maalouf

Agenzia ANSA

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your ...Così Amin Maalouf, lo scrittore franco-libanese tra gli immortali dell'Academie Francaise, autore de Le crociate viste dagli arabi, Gli scali del Levante o Col fucile del console d'Inghilterra, ...