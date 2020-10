XF2020, Roccuzzo supera l'Audition con 'Promettimi' di Elisa: applausi e commozione tra i giudici (Di venerdì 2 ottobre 2020) Immagini concesse da Sky, sito ufficiale xfactor.sky.it; appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand. Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Immagini concesse da Sky, sito ufficiale xfactor.sky.it; appuntamento ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand.

XFactor_Italia : Noi in un mare di lacrime come @MarroneEmma per Giuseppe Roccuzzo che interpreta “Promettimi” di @elisatoffoli ?? ??… - SkyItalia : #Roccuzzo fa commuovere @MarroneEmma con la sua versione di 'Promettimi'. #XF2020 - SkyTG24 : Roccuzzo fa commuovere Emma, per lui 4 sì con uno dei brani di Elisa più amati: 'Promettimi' #XF2020 - leggoit : L'intrrvista a Roccuzzo, il cameriere siciliano che ha commosso i giudici di XFactor: «Mio nonno voleva che lavoras… - enricome63 : RT @XFactor_Italia: non ne usciamo. #XF2020 -