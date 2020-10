Sequestro per i ristoranti 'Zi Teresa' e 'La Bersagliera': indagine partita dopo la querela di un uomo caduto a mare (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scorso 30 settembre, ufficiali della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli e della Polizia locale U.O.T.E., hanno proceduto all'esecuzione di un decreto di Sequestro preventivo, emesso ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) Lo scorso 30 settembre, ufficiali della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli e della Polizia locale U.O.T.E., hanno proceduto all'esecuzione di un decreto dipreventivo, emesso ...

Internazionale : La politica dei porti chiusi arriva per la prima volta in un tribunale, l'accusa contro l'ex ministro è di sequestr… - gennaromigliore : Mesi e mesi di fango. Oggi la Cassazione smonta - per la seconda volta in pochi giorni - il vergognoso caso #Open.… - tina81254821 : @sentonyiwobi Indirizzo politico un sequestro di persone? ???? Dove crede di vivere? Le leggi si rispettano , ca… - bottari12 : RT @MarziaLoreti: @bottari12 condanna di Salvini per finto sequestro di persona,stessa cosa fatta dalla #Lamorgese per elezioni regionali s… - laregione : Salvini a processo per il sequestro della Gregoretti -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestro per Sequestro per i ristoranti “Zi Teresa” e “La Bersagliera”: indagine partita dopo la querela di un uomo caduto a mare NapoliToday Salvini a processo per il sequestro della Gregoretti

e il tricolore. Di certo domani Salvini si gioca tanto: l'ex ministro dell'Interno rischia fino a un massimo di 15 anni per sequestro di persona nei confronti dei 131 migranti che rimasero quatto ...

Finanza, cambio al vertice del comando provinciale di Latina: arriva il colonnello Palma

Cambio al vertice della Guardia di finanza di Latina, alla presenza del comandante regione del Lazio, il generale di divisione Rosario Lorusso. Il passaggio di consegne è stato ...

e il tricolore. Di certo domani Salvini si gioca tanto: l'ex ministro dell'Interno rischia fino a un massimo di 15 anni per sequestro di persona nei confronti dei 131 migranti che rimasero quatto ...Cambio al vertice della Guardia di finanza di Latina, alla presenza del comandante regione del Lazio, il generale di divisione Rosario Lorusso. Il passaggio di consegne è stato ...