Roma: Fonseca come Conte "vorrei mercato chiuso" (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 02 OTT - "Il mercato non è facile per nessun allenatore. Sono tra quelli che vuole che chiuda". Paulo Fonseca si allinea al pensiero del collega dell'Inter, Antonio Conte che solo pochi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, -, 02 OTT - "Ilnon è facile per nessun allenatore. Sono tra quelli che vuole che chiuda". Paulosi allinea al pensiero del collega dell'Inter, Antonioche solo pochi ...

Glongari : Conferme sull’inserimento di #DiogoDalot nei dialoghi tra #Roma e #Mufc che porteranno #Smalling a vestire di nuovo… - ASR_Goalmania : RT @8110JR: Assist di Fonseca da terra..Roma prima in classifica...#LoZio c'era.. - initalianews : #ASRoma, arrivano i rinforzi dal mercato, ecco i 3 nomi nuovi per #Fonseca. #2Settembre - sportli26181512 : Fonseca: 'Mercato in chiusura, sono felice. Diawara? L'agente sbaglia': Le parole del tecnico giallorosso alla vigi… - sportface2016 : #UdineseRoma Le dichiarazioni di Paulo #Fonseca alla vigilia del match della Dacia Arena -