Paura a Roma | auto centrata in pieno da un grosso ramo e da un lampione FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Questa volta anon è crollato un solo albero, bensì un enormee un. E’ successo poco fa in via Monte Cervialto, al civico 151. Ile ilhanno colpito un’parcheggiata, provocando danni ingenti. Leggi anche:: crolla l’ennesimoe centra inun’in sosta “Una via sempre più al centro di forti disagi e criticità, dimenticata da tutto e tutti” – ci spiega Lucio Parlavecchio, residente nel quartiere e gestore della pagina Facebook Reporter Montesacro. Parla di continui disagi e di dimenticanze perché l’albero in questione era già stato segnalato un anno fa alla presidente ...