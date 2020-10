Italian Challenge Open | Manassero parte forte Quarto a +2 da Clements

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Matteonon delude le attese e in Piemonte. Il golfista azzurro, dopo il ritorno al successo nel Toscana Alpsha chiuso il primo round dell'Eneos Motor ...

teleischia : SI TERRA’ AD ISCHIA LA TAPPA FINALE DELL’ITALIAN OPEN WATER TOUR CHALLENGE 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Italian Challenge

QUOTIDIANO.NET

Matteo Manassero non delude le attese e in Piemonte parte forte. Il golfista azzurro, dopo il ritorno al successo nel Toscana Alps Open ha chiuso il primo round dell’Italian Challenge Open Eneos Motor ...Nel torneo in calendario nell’Italian Pro Tour, Clements leader e veronese Manassero è quarto – Buone prove anche di Scalise, Vecchi Fossa e del dilettante De Leo. Matteo Man ...