Honda, addio alla Formula 1 nel 2021: Red Bull in cerca di un motore La Honda dice addio alla Formula 1. La casa giapponese, che fornisce i motori a Red Bull e Alpha Tauri, lascerà il circus alla fine del 2021 La Honda lascia la Formula 1. La casa giapponese lo ha annunciato in un comunicato ufficiale questa mattina. L'azienda nipponica, che fornisce i motori a Red Bull e Alpha Tauri, lascerà il circus alla fine del 2021, e quindi non prenderà parte alla stagione 2022, in cui ci saranno nuovi regolamenti. Questo il comunicato della Honda: "Honda deve concentrare le proprie risorse aziendali nella ricerca e nello sviluppo delle future tecnologie per i ...

