Giochi PS5 su Amazon | Spider-Man e tutti i titoli in pre-order

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) La nuova generazione secondo Sony è praticamente pronta a sbocciare. Il prossimo 19 novembre iPS5 e la stessa console next-gen giapponese entreranno infatti nei negozi italiani e di conseguenza nelle case dicoloro intenzionati a compiere il salto, mandando in pensione la precedente PlayStation 4, attuale regina di vendite. La piattaforma sarà chiamata non solo a sedurrei potenziali acquirenti là fuori, ma anche ad un serrato confronto con la rivale diretta firmata da Microsoft, quella Xbox Series X al debutto il 10 dello stesso mese. E se è vero che PlayStation 5 “liscia” e quella in Digital Edition – dunque sprovvista di lettore ottico di dischi – sono andate immediatamente sold-out su, i listini del celebre sito di eCommerce ...