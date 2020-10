GF Vip 5, Adua ritratta l’outing a Massimiliano: «Non ho detto che è gay ma che è uno stratega». Ma Zorzi la sbugiarda in confessionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Adua Del Vesco Al Grande Fratello Vip hanno fatto scalpore le rivelazioni che Adua Del Vesco, ieri notte, ha fatto su Massimiliano Morra. “E’ gay“, ha sussurrato l’attrice alla Mello e alla Brandi. Durante la puntata di stasera, il momento in questione è stato mostrato agli inquilini, compreso al diretto interessato (attualmente fidanzato con una donna), apparso piuttosto spiazzato dal pettegolezzo dell’ex fidanzata. (“Cosa? Ma che sei matta? Come ti è venuto?”). Come immaginabile, Adua ha negato: “Non ho detto questo. Non credo di aver detto questo. Da dove si legge che ho detto questo? Ho detto che è uno stratega, punto. E’ stata semplicemente una mia opinione ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 3 ottobre 2020)Del Vesco Al Grande Fratello Vip hanno fatto scalpore le rivelazioni cheDel Vesco, ieri notte, ha fatto suMorra. “E’ gay“, ha sussurrato l’attrice alla Mello e alla Brandi. Durante la puntata di stasera, il momento in questione è stato mostrato agli inquilini, compreso al diretto interessato (attualmente fidanzato con una donna), apparso piuttosto spiazzato dal pettegolezzo dell’ex fidanzata. (“Cosa? Ma che sei matta? Come ti è venuto?”). Come immaginabile,ha negato: “Non hoquesto. Non credo di averquesto. Da dove si legge che hoquesto? Hoche è uno, punto. E’ stata semplicemente una mia opinione ...

Sissilla1 : Ma se un'attrice poco conosciuta come Adua ha dietro tutto questo mondo falso.. chissà allora i veri vip che marcio… - AssoiYo2 : RT @trash_italiano: #GFVIP, i fan spagnoli votano per salvare Adua Del Vesco: 'voi italiani non sapete guardare i reality' - pairsonnalitesF : “Massimiliano Morra è gay”: Adua Del Vesco si pente e vuole lasciare il Grande Fratello VIP: Che io possa essere om… - Laufan845 : RT @trash_italiano: #GFVIP, i fan spagnoli votano per salvare Adua Del Vesco: 'voi italiani non sapete guardare i reality' - zazoomblog : Adua del Vesco da manipolata a manipolatrice: le strane mosse nella casa del Grande Fratello Vip - #Vesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Adua Massimiliano Morra ad Adua al Grande Fratello Vip: “Mi hai accusato di essere gay” Il Fatto Quotidiano Video AresGate: spunta la prima ricostruzione Adua-Morra, Non è l’Arena ospita Alberto Tarallo

C’è un caso che sta sollevando mille polemiche ed è avvolto nel mistero. E’ scoppiato quando due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno parlato di sette sataniche, di un personaggio che sarebbe ...

fulvio abbate al grande fratello vip

fulvio abbate al grande fratello vip Ludovica Marchese per www.ilgiornale.it Il personaggio di Fulvio Abbate è stato apprezzato e criticato, tanto da dividere l’opinione pubblica. Sta di fatto che, an ...

C’è un caso che sta sollevando mille polemiche ed è avvolto nel mistero. E’ scoppiato quando due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno parlato di sette sataniche, di un personaggio che sarebbe ...fulvio abbate al grande fratello vip Ludovica Marchese per www.ilgiornale.it Il personaggio di Fulvio Abbate è stato apprezzato e criticato, tanto da dividere l’opinione pubblica. Sta di fatto che, an ...