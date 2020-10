Covid | Cammarota | “Abbattere la Tari con i soldi di Luci d’Artista”

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Piaccia o nod’Artista in queste condizioni non si può fare, si usino allora i 750 mila euro per abbattere la salatissima tassa sui rifiuti, rinviata per ilma che tra qualche giorno, in piena pandemia e in piena crisi economica, le famiglie dovranno pagare tutta intera”. Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio, Presidente della Commissione Trasparenza e capogruppo consiliare La Nostra Libertà: “Tutti sanno che siamo favorevoli alla manifestazione tanto che abbiamo proposto il Marchiod’Artista”, rimarca, “ma se si vietano i fuochi di San Matteo, si impedisce una birra all’aperto la sera, si rinviano i banchetti nuziali, si minacciano ulteriori restrizioni, per ...

ottopagine : Covid, Cammarota: 'Abbattere la Tari con soldi Luci d'Artista' #Salerno - r4ffavain : Vorrei prendere anche io questi spritz con vista duomo e invece al massimo a napoli con 18€ puoi berti 18 spritz di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cammarota

SalernoToday

Stampa“Piaccia o no Luci d’Artista in queste condizioni non si può fare, si usino allora i 750 mila euro per abbattere la salatissima tassa sui rifiuti, rinviata per il covid ma che tra qualche giorno ...Stampa“Piaccia o no Luci d’Artista in queste condizioni non si può fare, si usino allora i 750 mila euro per abbattere la salatissima tassa sui rifiuti, rinviata per il covid ma che tra qualche giorno ...