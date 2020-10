Coronavirus, sotto sequestro una Rsa di Potenza dopo la morte di 4 anziani: Procura apre un’inchiesta (Di venerdì 2 ottobre 2020) I Carabinieri di Potenza hanno messo i sigilli a una Rsa di Marsicovetere dopo che in due giorni quattro anziani sono morti a causa del Coronavirus. La Procura del capoluogo lucano, che ha ordinato il provvedimento, ha avviato un’inchiesta che si va ad aggiungere a quella interna dell’Azienda sanitaria locale. Secondo quanto si è appreso, le persone ospiti della Rsa positive saranno trasferite nelle prossime ore in strutture sanitarie con reparti Covid, mentre in attesa di nuove disposizioni le altre resteranno precauzionalmente nella struttura. In totale, tra positive e non, sono una trentina. L'articolo Coronavirus, sotto sequestro una Rsa di Potenza dopo la morte di 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020) I Carabinieri dihanno messo i sigilli a una Rsa di Marsicovetereche in due giorni quattrosono morti a causa del. Ladel capoluogo lucano, che ha ordinato il provvedimento, ha avviato un’inchiesta che si va ad aggiungere a quella interna dell’Azienda sanitaria locale. Secondo quanto si è appreso, le persone ospiti della Rsa positive saranno trasferite nelle prossime ore in strutture sanitarie con reparti Covid, mentre in attesa di nuove disposizioni le altre resteranno precauzionalmente nella struttura. In totale, tra positive e non, sono una trentina. L'articolouna Rsa diladi 4 ...

